شكرا لقرائتكم خبر عن مهلة ٦ أشهر لتسلم أراضى «بيت الوطن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قررت منح مهلة لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ الإعلان بالصحف، للعملاء المُخصصة لهم قطع أراضٍ سكنية صغيرة بمشروع «بيت الوطن» لأراضى المصريين العاملين بالخارج، لتسلم الأراضى المخصصة لهم.

وأوضح وزير الإسكان أنه يتم الالتزام بالمدة المحددة للتنفيذ، وقدرها 5 سنوات تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للتسلم، ووفقًا لشروط منها: «أن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير، والتنازل عن أى قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة فى هذا الشأن، وسداد أى مبالغ مستحقة على قطعة الأرض من تاريخ جاهزية الأرض للتسلم، مُحمَّلة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك قبل التسلم».