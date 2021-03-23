شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن المتوسطات القومية في امتحانات الصف الثاني الثانوي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،المتوسطات القومية في امتحانات الترم الأول الالكترونية للصف الثاني الثانوي.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت الاثنين نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي عبر هذا الرابط.
وجائت المتوسطات القومية في امتحانات الترم الأول الالكترونية للصف الثاني الثانوي كالتالي.
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وفيات
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