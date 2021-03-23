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التعليم تعلن المتوسطات القومية في امتحانات الصف الثاني الثانوي

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وفاء يحيى 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،المتوسطات القومية في امتحانات الترم الأول الالكترونية للصف الثاني الثانوي.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت الاثنين نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي عبر هذا الرابط.

وجائت المتوسطات القومية في امتحانات الترم الأول الالكترونية للصف الثاني الثانوي كالتالي.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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