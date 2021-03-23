التعليم تعلن المتوسطات القومية في امتحانات الصف الثاني الثانوي

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت الاثنين نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي عبر هذا الرابط .

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012