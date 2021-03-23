شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية يتفقد المدارس الفنية وتبطين الترع بالخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، والعميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة، المدرستين الثانوية الزراعية، والثانوية الصناعية، بالخانكة، لمتابعة انتظام الدراسة.

وخلال الجولة تفقد نائب المحافظ الورش الفنية والمشروعات الإنتاجية بالمدارس الفنية والتي تهدف إلى صقل مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل في إطار اهتمام الدولة بالتعليم الفني كأحد ركائز التنمية.

في سياق آخر، تابع نائب المحافظ أعمال تبطين ترعة كشمير اليمنى ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بالإضافة إلى أعمال تطهير المصرف البلبيسي، ورصف طريق أبو زعبل ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.