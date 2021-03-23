شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب ٢٤٣ قيادة محلية على التعامل مع «منظومة البناء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن تنظيم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الأسبوع الجارى ورشتى عمل على مدار اليوم وغداً، للتدريب على منظومة تراخيص البناء الجديدة.

وتشمل الورشتان جميع العناصر التى تتعامل مع هذه المنظومة بالمحافظات، ويستفيد منهما 243 متدرباً من المحافظات والجامعات الإقليمية ووزارة التخطيط.

وقال الوزير، فى تصريحات صحفية، إن التدريب يضم 6 متدربين من كل محافظة هم رئيس المدينة «الحى» التجريبى ومدير المركز التكنولوجى فى المدينة «الحى» التجريبى ومشرف النظام بالمركز التكنولوجى فى المدينة «الحى» التجريبى ومدير الإدارة الهندسية (الإدارة الخلفية) بالمدينة «الحى» التجريبى ورئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، إضافة إلى مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، ويضم التدريب أيضاً 3 متدربين من كل جامعة إقليمية و10 من العاملين بوزارة التخطيط وهم مدربو المحليات، موزعين على يومى التدريب. وأضاف أن التدريب سيركز على المهام الموكلة لكل الجهات المشاركة فى الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء حتى يكونوا على دراية كاملة بالإجراءات للتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على التراخيص الجديدة للبناء فى يسر وسهولة.

وأكد شعراوى سعى الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لضبط منظومة النمو العمرانى والتصدى لظاهرة العشوائيات، مشيراً إلى أهمية اشتراك السلطات التنفيذية المختصة لتطبيق جميع جوانب المنظومة على أرض الواقع وكذا الإجراءات التنظيمية والتنفيذية الخاصة بإصدار تراخيص البناء، بما يحقق حوكمة منظومة البناء فى مصر.