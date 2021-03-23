شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن المتوسطات القومية في امتحانات الصف الأول الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، المتوسطات القومية في امتحانات التيرم الأول الإلكترونية للصف الأول الثانوي.

كانت الوزارة قد أعلنت الاثنين نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي عبر هذا الرابط.

وجاءت المتوسطات القومية في امتحانات الترم الأول الالكترونية للصف الأول الثانوي كالتالي:

التعليم تعلن المتوسطات القومية في امتحانات الصف الأول الثانوي