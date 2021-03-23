شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيوخ» يوافق على قانون إنشاء «هيئة جودة التعليم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم الفنى.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، إنه بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون سيتم اتخاذ اللازم وفقا للائحة الداخلية للمجلس. وقال أحمد على البدرى، رئيس لجنة التعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أمس، إن تقرير اللجنة تضمن أن الدستور ينص فى مادته رقم 20 على أن «تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل».

ووافق المجلس على اقتراح حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتعديل المادة الأولى من مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، وجاء التعديل ليصبح نص المادة، «تسرى أحكام القانون المرافق على مؤسسات التعليم الفنى والتقنى العام والخاص وجميع مراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى بجميع أنواعها» وبذلك تم تغيير اسم مشروع القانون ذاته، وذلك بإضافة عبارة النظامى وغير النظامى بجميع أنواعها، وأصبح مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب الفنى والتقنى العام والخاص وجميع مراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى بجميع أنواعها.

ووافق المجلس على حذف استقلالية الهيئة من القانون، رافضا مقترح الحكومة بالإبقاء على استقلالية الهيئة وحذف عبارة «تتمتع بالاستقلالية»، لأن لها مدلولا قانونيا ودستوريا غير متوافر.

واقترح النائب محب الرافعى حذف عبارة «تتمتع بالاستقلالية» الواردة فى المادة الثانية، قائلاً إن النص على تمتع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد بالاستقلالية تدخل فى مدلول الهيئات المستقلة وحذف هذه العبارة لن يؤثر على نشاط الهيئة فهى تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الوزراء، ووافق المجلس على هذا المقترح.

وطالب ممثل الحكومة بإعادة عبارة «تتمتع بالاستقلالية» قائلاً إنها عبارة مهمة ولا بد للهيئة أن تكون مستقلة لاستقلالية ضمان الجودة والإشراف على المدارس والتقييم، مشيراً إلى أن هناك وزارات كثيرة معنية بهذا القانون.

وعقب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قائلا إن المادة حسمت وتم التصويت عليها وعبارة «تتمتع بالاستقلالية» لها مدلول قانونى ودستورى لم يتوافر فى هذه الحالة ومن الممكن أن يكون لها انعكاس آخر. وأكد عدد من أعضاء المجلس أن مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى، جاء متأخرا، وأنه خطوة للاهتمام بالتعليم الفنى وتطويره.

وقال النائب حسانين توفيق إنه سعيد بمناقشة ملف التعليم الفنى، فى أولى مناقشات المجلس، وأضاف أن التعليم الفنى ملف استراتيجى، ونحتاج إلى تطويره، خاصة أنه يعد محورا هاما فى الإصلاح الاقتصادى الذى يعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهى التى تنهض بتطوير التعليم الفنى. وتابع: «للأسف التعليم الفنى فى مصر على مدار السنوات الماضية مرتبط بصورة ذهنية سلبية لدى المواطن وأعتقد الكل بيلخصها فى العبارة الشهيرة «7 صنايع والبخت ضايع»، الأمر الذى يتطلب العمل على تغيير تلك النظرة السلبية، نكون بحق أمام عبارة مختلفة وهى الصنايع يكون بختها مش ضايع»، وطالب بأن يكون لهيئة ضمان جودة واعتماد التعليم الفنى دور رئيسى فى زيادة إقبال الطلاب على التعليم الفنى وتكوين نظرة مجتمعية إيجابية عنه لدى أولياء الأمور والطلاب.

وقال النائب ياسر الهضيبى إن مشروع القانون يعد استحقاقا دستوريا، وإقراره تأخر كثيرا، قائلا: «أن تأتى متأخرا أفضل من ألا نأتى».

وتساءل عاطف النمكى، عضو المجلس، عن نتائج تطبيق هيئة ضمان جودة واعتماد التعليم العام، وعن مدى تطبيق الجودة فى مؤسسات التعليم، قائلا: «علينا أن نسأل عن ذلك قبل أن نقر قانون إنشاء هيئة جديدة للتعليم الفنى».

يشار إلى أن مشروع القانون تضمن قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما فى ذلك تحديد الحد الأقصى للرسوم الاعتماد وتجديدها، وأحوال إيقافها أو إلغائها، وذلك فى ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، وكذلك التظلم من قرارات مجلس الهيئة، والاشتراطات الواجب توافرها فى المشاركين فى أعمال التقويم والاعتماد، ونظرة للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة. وقد رأت اللجنة ترك تحديد هذه المعايير للائحة التنفيذية بما يتيح مرونة أكبر فى إدخال أى تغييرات أو تعديلات قد تقتضيها آخر المستجدات والتطورات التى تلحق بهذا المجال من وقت إلى آخر ودون الاضطرار إلى إجراء تعديل تشريعى كلما تتطلب الأمر ذلك.

وأوضح تقرير اللجنة أن قضية تطوير التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى تحتل مكانة بارزة كإحدى أهم أولويات الحكومة، وتحقيق الأهداف وسياسات الدولة المختلفة فى استراتيجية التنمية المستدامة٢٠٣٠، لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية فى العقود المقبلة، وتلبية الدعوة لتدعيم تنافسية القوى العاملة المصرية فى أسواق العمل الإقليمية والعالمية.