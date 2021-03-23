شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن نتيجة التيرم الأول للصفين الأول والثانى الثانوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أتاحت وزارة التربية والتعليم، أمس، نتيجة الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى على موقعها الإلكترونى عبر الرابط التالى: https//moe-register.emis.gov.eg.

وأعلنت الوزارة مؤشرات قياس أداء الطالب فى نتيجة الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، فيما يعرف بكارت الأداء الملون، حيث يشير اللون الأزرق إلى أن الطالب اجتاز الاختبار بتفوق، والمنطقة الخضراء تشير إلى أن الطالب اجتاز الامتحان بمستوى مناسب للتوقعات وحصوله على درجات جيدة ومازالت الفرصة أمامه لتحسين الأداء وتحقيق مستوى متفوق، والمنطقة الصفراء تشير إلى اجتياز الطالب للاختبار وحصوله على درجة النجاح اللازمة فى المادة ولكن مازال مستوى الطالب يحتاج إلى تحسين، والمنطقة الرمادية تعنى أن الطالب أداؤه ضعيف ولم يحقق الحد الأدنى المطلوب، وكلما ارتفعت النقطة السوداء ارتفعت درجة النتيجة.

كما أوضحت الوزارة أن المنطقة السوداء فى مؤشر أداء الطالب تشير إلى أن أداء الطالب فى كل مادة دراسية على حدة، كما تشير النقطة الحمراء المثلثة على الشريط إلى المستوى الحسابى لدرجة الطالب على مستوى الجمهورية، وأكدت الوزارة أن الطالب الذى لم يحضر الامتحان لن يظهر له مؤشر قياس الأداء وستظهر فى جدول غياب الطالب المسجل من قبل المدرسة. وفى سياق آخر، انطلقت فعاليات برنامج الانتخابات للمكتب التنفيذى للاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، عبر فيديو كونفرانس بجميع المديريات والذى ينعقد خلال الفترة من 21 إلى 24 مارس الجارى. وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين، إن الانتخابات هى الخطوات الأولى لتعلم وممارسة الديمقراطية وترسيخ مبادئها وقيمها، واكتساب المهارات المؤهلة لممارسة العمل الديمقراطى فى حياة الطلاب المستقبلية. وأوضح أحمد موسى، الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، إن برنامج الانتخابات للمكتب التنفيذى للاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية يأتى هذا العام تحت شعار (الاتحادات الطلابية والتحول الرقمى) ضمن سياسة ونهج الوزارة وتطبيقها بشكل عملى. ويتضمن البرنامج الزمنى لفعاليات إجراء العملية الانتخابية تعارف المرشحين لعضوية المكتب التنفيذى لمجلس اتحاد طلاب الجمهورية، وانتخاب المكتب التنفيذى بالإضافة إلى فرز اللجنة المركزية لمحاضر التصويت وإعلان النتيجة، وطلبات ترشيح الأمين والأمين المساعد، ولقاء التعارف للمرشحين لمنصبى الأمين والأمين المساعد وعرض البرامج الانتخابية وإعداد بطاقات الانتخابات والتصويت وإعلان النتيجة.