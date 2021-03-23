شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إنشاء برجين جديدين بمنطقة "مثلث ماسبيرو" بارتفاع 21 طابقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس صلاح متولى مدير مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، وممثل هيئة المجتمعات العمرانية المالكة للمشروع، أنه تم البدء فى إنشاء برجين جديدين بمنطقة مثلث ماسبيرو بالقاهرة، وذلك ضمن مخطط تطوير العشوائيات الذى تنفذه الدولة.

وأضاف متولى لـ"الخليج 365"، أن البرجين سيكون أحدهما إدارى سكنى، والأخر فندقى، بالإضافة إلى إنشاء 2 جراج تحت الأرض و5 أدوار بوديوم و16 دورا علوبا بإجمالى 12 دورا.

يذكر أنه من المقرر أن يتم إنشاء مناطق تجارية وترفيهية للتخديم على الأبراج السكنية ويتضمن مخطط إنشاء مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، فندقى وسكنى وتجارى وإدارى وترفيهى وسياحى، وأطوال الأبراج يصل لـ30 دورا، كما سيتم إنشاء أبراج سياحية وفندقية فى المنطقة التى تقع على النيل وخلف مبنى ماسبيرو، أما الناحية الغربية من المشروع تم تخصيصها للإدارية والتجارية، ووسط المشروع سيكون عبارة عن منطقة ترفيهية، وذلك بتكلفة استثمارية تصل لـ10 مليارات جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة ماسبيرو تقع فى نطاق حى غرب بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالى 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبى حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، مبنى دار المعارف، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وانطلاقاً من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التى تقطن بها، تم البدء فى أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.