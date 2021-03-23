شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شروط يجب توافرها فى محضر سرقة التيار الكهربائى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك بعض الشروط و الضوابط التى حددها قانون الكهرباء التى يجب توافرها بمحضر سرقة التيار الكهربائي سواء الذى يتم تحريره بواسطة مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بشركات توزيع الكهرباء، لضمان الحفاظ على حق المواطن والدولة وعدم التلاعب فى المحاضر، ”الخليج 365” يرصد لقرائه كل ما يريدون معرفته عن الشروط التى يجب توافرها عند تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي لضمان صحته والحفاظ على حق المواطن و الدولة، وهى كالآتي:

1- أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً.

2- أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.

3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.

4- إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.

5- يجب تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.

6- يجب أن يتضمن التقرير وصفا واضحا للسرقة وبيانا دقيقا بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.

7- أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها و إثبات الحالة الظاهریة للعداد .