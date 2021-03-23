شكرا لقرائتكم خبر عن سحب ترابية كثيفة تغطى سماء مطروح وتؤثر على الرؤية الأفقية.. فيديو لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالي، خلال فترة المساء، تقلبات جوية وطقس سيئ على مناطق مختلفة، مع انتشار السحب الترابية التي تؤثر على الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وأجرى " الخليج 365"، بثاً مباشراً، من كورنيش مدينة مرسى مطروح، رصد خلاله كثافة السحب الترابية، وجود حالة ضبابية أثرت على مستوى الرؤية الأفقية، كما أثرت على حركة السيارات والمواطنين بالشوارع، التى خلت من المارة إلا من أصحاب الحاجات الضرورية.

وكانت السحب الترابية معلقة في الفضاء طوال النهار، ولم يكن لها تأثير، ومع حلول المساء هبطت السحب الترابية، على الأرض وبدأ تأثيرها يتزايد، مما دفع المواطنين للانسحاب من الشوارع، والاحتماء داخل المنازل والأماكن المغلقة، خاصة أصحاب الأمراض الصدرية والتهابات الجيوب الأنفية.

على جانب آخر، لم تتلق غرف عمليات المحافظة، أية بلاغات عن وقوع حوادث أو أضرار، بسبب سوء الأحوال الجوية.



طقس سيئ واتربة كثيفة على مطروح



السحب الترابية تغطي سماء مطروح



كورنيش مطروح خالي من المواطنين والسيارات بسبب الاتربة



تراجع حركة المواطنين بالشوارع بسبب الاتربة



تراجع حركة المواطنين والسيارات وانخفاض الرؤية بمطروح



السحب الترابية المعلقة تهبط على مطروح