شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة التروسيكل: الرئيس تحدث معى هاتفيا وقالى كل مشاكلك هتتحل انتى وبناتك الخمسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى للسيدة ناهد جمال سعيد الشهيرة بــ "سيدة التورسيكل" بتوفير شقة ومحل، استضاف الإعلامى عمرو خليل خلال برنامج "من مصر" المذاع على فضائية CBC، السيدة ناهد، وقالت خلال اللقاء "أنا سعيدة جدا، والرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث معى هاتفيا وقالى كل مشاكلك هتتحل، وكل طلباتك هتتعمل انتى وبناتك الخمسة".

وتابعت، "مكونتش مصدقة تحقيق حلمى، وحصولى على شقة تلمنى أنا وولادى وكمان توفير مصدر رزق بمحل تمليك".

ومن جانبه قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، إنه بناءا على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه العناية بالسيدة ناهد سائقة التروسيكل، تم التواصل معها وتنفيذ مطالبها بعد التعرف على ظروفها واحتياجاتها للعيش حياة كريمة".