شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن 16 قرية فى بنى سويف بسبب كسر مفاجئ بخط عمومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ببنى سويف، عن أنه نظراً لحدوث كسر مفاجئ بخط الطرد الرئيسى وعطل بالمحبس العمومى لمحطة مياه معصرة نعسان القديمة والجديدة بمركز أهناسيا، تقرر إيقاف تشغيل المحطة وانقطاع المياه اعتباراً من الساعة الخامسة فجر اليوم حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل لنفس اليوم لإتمام عملية الإصلاح وتغيير المحبس.

وأشارت الشركة فى بيان لها عن انقطاع المياه عن أكثر من 16 قرية وتأثر ضغط المياه فى مناطق أخرى، ومن المقرر أن تنقطع المياه عن مجلس قروى قاى وتوابعه، وقرية العووانة وتوابعها، والنويرة وتوابعها، والمناطق العالية وأطراف الشبكة لمدينة إهناسيا، وقرى إبشنا، وباها، والسعادنة، والحاجر، وزلطة وتوابعها بمركز بنى سويف، والحمام، ومنشية هديب، والحرجة، ودنديل، والبرج، وعزبة محمد موسى، وكوم أبو خلاد وتوابعها بمركز ناصر، بالإضافة إلى ضعف المياه عن مدينة أهناسيا.

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإصلاح، على أن يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب فى الحاجة إليها، على أن يتم تلقى الشكاوى على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضي.