​​اجتماع أعضاء لجنة تحكيم جائزة العمارة بمؤسسة فاروق حسني (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

اجتمع أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العمارة، بجوائز الفنون لمؤسسة فاروق حسني، للتصويت على الأعمال المشاريع المقدمة لمسابقة العمارة.

ووفق بيان إعلامي؛ سيتم اختيار الفائزين طبقًا لمعايير التقيم الآتية: "الابتكار في التصميم للنماذج وللمبنى السكني، المرونة لتلبية الاحتياجات الوظيفية المختلفة للأسرة المصرية، خصوصية المسكن وتوافقه مع البيئة، الاقتصاد في الإنشاء والصيانة واستهلاك الطاقة، الابتكار في عرض الافكار".

وتقدم للمسابقة 27 متسابقًا من 5 محافظات على مستوى الجمهورية، وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف جنية، و50 ألف جنيه الجائزة الأولى، و30 ألف جنيه الجائزة الثانية، و20 ألف جنيه الجائزة الثالثة.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة العمارة كل من المهندس المعماري شهاب مظهر، المهندس الاستشاري محمد أبو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، المهندس المعماري حاتم السعيد.

وستعلن أسماء الفائزين في حفل توزيع الجوائز وافتتاح المعرض الجماعي للفنانين والمعماريين المتأهلين للمرحلة النهائية، برعاية وزارة الثقافة في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك، يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021 الساعة السادسة 6 مساء.