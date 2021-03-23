نقيب "البيطريين" يخاطب وزير الزراعة لتثبيت الأطباء المؤقتين في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

خاطب الدكتور خالد سليم، نقيب أطباء بيطريين مصر، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، السيد القصير وزير الزراعة لنقل وتثبيت الأطباء البيطريين المؤقتين العاملين بالصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية، والعاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية في المديريات والوحدات البيطرية والمجازر والتفتيش على اللحوم، وإدارة الخدمات والإرشاد، لانتظام حملات التحصين الدورية ضد الأمراض الوبائية.

وأوضح سليم، وجود درجات شاغرة على الموازنة العامة للدولة، لخلوها من عدد كبير من الأطباء البيطريين المحالين للمعاش أو بسبب الوفاة، لافتًا إلى أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أكد أنه سيتم تثبيت المتعاقدين مع الجهاز الإداري للدولة حتى 30/6/2016 وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فور إقرارها.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية نصت على تعيين العمالة المؤقتة المتعاقد معها قبل أول مایو سنة 2021 على بند الأجور الثابتة، ونظمت اللائحة أوضاع العمالة المؤقتة في مایو سنة 2012 حتي 30/6/2016، ونصت على نقلهم إلى بند أجور موسميين بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية، وبشرط أن يتقدم العامل بطلب كتابي للنقل، كما يتم نقل من مضي عليهم ثلاث سنوات في بند "أجور موسميين" إلى بند الأجور الثابتة.

وأكد أن حاجة العمل تستوجب وجودهم وتثبيتهم وشغلهم للدرجات الشاغرة للعجز الشديد في كافة الجهات التنفيذية للطب البيطري لأمن وأمان وسلامة الغذاء المواطن المصري والثروة الحيوانية.