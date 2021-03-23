شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسيون وحقوقيون: قطار قضية فلسطين انطلق بـ«الجنائية الدولية» ولن يتوقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد دبلوماسيون وحقوقيون وخبراء قانون دولي، خلال الجلسة الثانية بالمؤتمر الدولي حول «تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجاً»، أن قطار قضية فلسطين انطلق بالجنائية الدولية ولن يتوقف، مثمنين في الوقت نفسه جهود المحكمة في ملاحقة إسرائيل على جرائمها غير الإنسانية واللا أخلاقية بحق الشعب الفلسطينى على مدار السنوات الماضية.

ووجه المشاركون خلال الجلسة الثانية بالمؤتمر التي جاءت تحت عنوان «آليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات.. الفرص والتحديات»، التحية لجهود مصر في دعم القضية الفلسطينية من خلال استضافة المؤتمر بالقاهرة، إضافة إلى جهودها في لم الشمل الفلسطينى من خلال حوار الفصائل والذي تستضيفه القاهرة.

وتضمنت الجلسة مداخلة افتراضية للسفير عمار حجازى، مساعد وزير الخارجية الفلسطينى، عن بُعد، من رام الله، أكد خلالها مواصلة دولة فلسطين جهودها للحصول على العدالة وتحقيق مطالب الشعب الفلسطينى المشروعة والتاريخية.

وقال: "سنسعى إلى توسيع مهام الدائرة التمهيدية لتشمل النظر في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دولة الاحتلال وليس فقط جرائم الحرب، وسنعمل على توسيع التحقيقات لاحقا"، منتقدا جرائم الاحتلال بالأراضي المحتلة وتعريض السكان للظلم والقهر.

وشدد على أن فلسطين لن تتخاذل ولن تترك جهدا أو مسارا إلا وسوف تواصل فيه المسيرة، قائلا: «نحن ماضون في طريقنا وسنصل إلى غايتنا ليس لفتح التحقيقات من قبل الجنائية الدولية وإنما أيضا الحصول على العدالة كاملة».

وحذر حجازي من خطورة محاولات التشكيك بحق المنظمات والمؤسسات الفلسطينية، مؤكدا أن الجهد المشترك والتحرك الجماعي من شأنه وقف العربدة لدولة الاحتلال والتي تتعامل وفقا لشريعة الغاب والتي رسختها لها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق ترامب.

وفي مداخلة له، وجه الناشط الحقوقي ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة، التحية والشكر إلى كل المنظمات الحقوقية سواء العربية أو الدولية والتي دعمت إصدار هذا القرار من الجنائية الدولية، من خلال دعمها للقضية الفلسطينية وحقوقه المشروعه للشعب الفلسطينى عبر سنوات من النضال، مرجعا الفضل إلى تلك المنظمات ودورهم في الوصول بالقضية الفلسطينية إلى هذا المنحي المهم والذي بدوره قد يكون نقطة تحول في مسار قضية الصراع العربي الإسرائيلي.

وقال أمين: «قطار قضية فلسطين داخل المحكمة الجنائية الدولية بدأ ولن يتوقف».

وحذر أمين من المخاوف من الجانب الإسرائيلى لتقويض جهود المحكمة الجنائية الدولية مؤكدا أنه رغم المساعي الأمريكية عبر سنوات إلى أنها فشلت.

يذكر أن المؤتمر يعقد على مدار يومين بمشاركة ممثلين عن حكومة جمهورية مصر العربية، والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، وشارك في الأعمال خبراء وقضاة وأكاديميون في مجالات العلوم السياسية والقانون الدولي والقانون الجنائي وقادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية.