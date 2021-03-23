شكرا لقرائتكم خبر عن «البياضية» تشن حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت رئاسة مدينة البياضية في الأقصر، بقيادة وكيل الوزارة محمد صحصاح، حملة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذ تعليمات إغلاق المحال التجاريه فى المواعيد المحددة، وخلال الحملة تم التفتيش على المحلات الكائنة بالمدينة وتفقد الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 أفراد غير مرتدين الكمامة فى المواصلات العامة، وطلب المواطنون التصالح، كما تم ضبط محضر إشغال طريق وتم إزالته إداريا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفضلا عن 5 محاضر نظافة إلقاء مخلفات فى الطريق العام.

كما تم فض تجمع عشوائي لمولد قبل الشروع فى إنشائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وشدد رئيس مدينة البياضية على المحال التجارية ضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة، والتنبيه على المواطنين الذين يستقلون المواصلات العامة بضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية، وشدد على النظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف، وعلى المحال التجارية بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة قانونا.