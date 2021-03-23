«البياضية» تشن حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن «البياضية» تشن حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت رئاسة مدينة البياضية في الأقصر، بقيادة وكيل الوزارة محمد صحصاح، حملة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذ تعليمات إغلاق المحال التجاريه فى المواعيد المحددة، وخلال الحملة تم التفتيش على المحلات الكائنة بالمدينة وتفقد الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.
وأسفرت الحملة عن ضبط 6 أفراد غير مرتدين الكمامة فى المواصلات العامة، وطلب المواطنون التصالح، كما تم ضبط محضر إشغال طريق وتم إزالته إداريا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفضلا عن 5 محاضر نظافة إلقاء مخلفات فى الطريق العام.
كما تم فض تجمع عشوائي لمولد قبل الشروع فى إنشائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وشدد رئيس مدينة البياضية على المحال التجارية ضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة، والتنبيه على المواطنين الذين يستقلون المواصلات العامة بضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية، وشدد على النظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف، وعلى المحال التجارية بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة قانونا.
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