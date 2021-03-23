شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مطوبس يكرم طالبان حصلا علي المركز الأول في إلقاء الشعر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل جمال فهمي عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس بمكتبه، وبحضور إيمان النحراوي، نائبة المركز والمدينة الطالب عبدالرحمن على السيسي، الأول على الجمهوريه في إلقاء الشعر، والطالبة عهد على السيسي، الأولى في إلقاء الشعر على مستوى الجمهوريه، وذلك تحت رعاية قصر ثقافة مطوبس، وبحضور أحمد فضل مدير قصر ثقافة مطوبس، والشاعر الكبير سامى الأمشيطي.

استمع رئيس المدينة إلى بعض من الأبيات الشعرية لكل منهما، وقام بتكريمهما وتسليمهما شهادة تقدير لكل منهما متمنياً لهما مزيداً من التفوق والتقدم والازدهار، وصرح لهما بأنه سوف يقوم بتوفير سبل الرعاية والاهتمام بهما.

تكريم

تكريم

تكريم

تكريم