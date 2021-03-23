شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يتابع أعمال إنشاء كلية الطب بمدينة طيبة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر زيارة ميدانية لكلية الطب بمدينة طيبة الجديدة، برفقة المهندس هيثم سيد عبدالعزيز من مكتب المشروعات القومية بوزارة التعليم العالي والدكتور محمد زكريا المستشار الهندسي لجامعة الأقصر وجمال سيد أحمد أمين عام جامعة الأقصر المساعد، وذلك لمتابعة أعمال إنشاء كلية الطب.

وخلال الزيارة قام المستشار الهندسي للجامعة بعرض خطة إنشاء كلية الطب في جامعة الأقصر.

وأكد رئيس جامعة الأقصر ضرورة مضاعفة الجهود لتنفيذ خطة الإنشاء في الوقت المحدد لها والالتزام بتطبيق كافة مواصفات التنفيذ بأعلي جودة .