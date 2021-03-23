شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن المتوسطات القومية للامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المتوسطات القومية فى امتحانات الترم الأول الإلكترونية للصف الثانى الثانوى العام، وأيضا فى الصف الأول الثانوى.

وحددت الوزارة المتوسطات القومية للمواد لطلاب الصف الثانى الثانوى، على النحو التالى:اللغة العربية 67 والأحياء 65 والكيمياء 77 واللغة الثانية 90 والجغرافيا 79 والتاريخ 66 والرياضيات 80 ورياضة2 94 وفلسفة ومنطق 75 وفيزياء 64 وعلم نفس واجتماع 92 والمانى 64 وإنجليزى لغة أولى 83 وفرنساوى 72.

وبالنسبة لطلاب الصف الثانى الثانوى، جاءj المتوسطات القومية لجميع المواد على النحو التالي:اللغة العربية 62

والأحياء 78 ، والكيمياء 91 ، واللغة الأجنبية الثانية 86 ، والجغرافيا 97، والتاريخ 95، والرياضيات 88، وعلم نفس 93

والفيزياء 88، واللغة الأجنبية الأولى انجليزي 86، واللغة الأجنبية الأولى فرنساوي 69، واللغة الأجنبية الأولى الماني 61