شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن 16 قرية ببني سويف لـ 17 ساعة بسبب كسر بالخط العمومي الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه نظراً لحدوث كسر مفاجئ بخط الطرد الرئيسي وعطل بالمحبس العمومي لمحطة مياه معصرة نعسان القديمة والجديدة بمركز أهناسيا، تقرر إيقاف تشغيل المحطة وانقطاع المياه اعتباراً من الساعة الخامسة فجر يوم الأربعاء الموافق 2021/3/24 حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل لنفس اليوم لإتمام عملية الإصلاح وتغيير المحبس.

وأشار الشركة في بيان لها عن انقطاع المياه عن أكثر من 16 قرية وتأثر ضغط المياه في مناطق أخرى، ومن المقرر قطع المياه عن مجلس قروي قاي وتوابعه، وقرية العووانة وتوابعها، والنويرة وتوابعها، والمناطق العالية وأطراف الشبكة لمدينة إهناسيا، وقرى إبشنا، وباها، والسعادنة، والحاجر، وزلطة وتوابعها بمركز بني سويف، والحمام، ومنشية هديب، والحرجة، ودنديل، والبرج، وعزبة محمد موسى، وكوم أبوخلاد وتوابعها بمركز ناصر، بالإضافة إلى ضعف المياه عن مدينة أهناسيا.

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإصلاح، على أن يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، على أن يتم تلقي الشكاوي على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

وفي سياق اخر أعلن اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن حصول محطة مياه معصرة أبوصير بمركز الواسطي بطاقة ٩٠ لتر في الثانية على شهادة TSM الإدارة الفنية المستدامة، عقب التفتيش من جانب اللجنة المشكله من الشركة القابضه على المحطة، حيث اجتاز فريق العمل بالمحطة المناقشة الخاصة بمنح الشهادة.