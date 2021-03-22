شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يستقبل مدير مكتب المشروعات القومية بوزارة التعليم العالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، المهندس هيثم سيد عبدالعزيز، من مكتب المشروعات القومية بمكتب وزير التعليم العالي.

وتأتي هذه الزيارة بناءً على توجبهات الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير التعليم العالي للمشروعات القومية، ومنها جامعة الأقصر.

تانى الزيارة في إطار متابعة المشروعات الجارية بالجامعات المصرية.

وخلال الزيارة قام الدكتور محجوب رئيس الجامعة والمهندس هيثم سيد، بجولة تفقدية إلى كليتي الحاسبات والمعلومات والسياحة والفنادق لمتابعة أعمال تجهيز معامل الاختبارات الإلكترونية بالكليات.

ورافقهما خلال الزيارة الدكتور محمد رمضان، المدير التنفيذي لمعلوماتية الجامعة، والدكتور محمد زكريا، المهندس الاستشاري لجامعة الأقصر، وجمال سيد أحمد، أمين عام جامعة الأقصر المساعد.