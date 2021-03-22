شكرا لقرائتكم خبر عن 37 درجة نهارًا وانخفاض في المساء .. طقس المنيا غدا الثلاثاء 23 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشير درجات الحرارة غدا الثلاثاء 23ــ 3 ــ 2021 إلى استمرار الموجة الحارة في طقس محافظة المنيا، ولكنها تشهد انخفاضا يصل لنحو 3 درجات، حيث تكون درجات الحرارة في النهار إلى37 درجة، ويكون الطقس حار جدا.

وتشهد مراكز محافظة المنيا التسع، انخفاضا تدريجيا لدرجات الحرارة خلال يوم الغد حتي تصل إلى 14 درجة مئوية مع حلول المساء.

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