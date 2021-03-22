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رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ينهون زيارتهم لوادي الريان وقرية تونس بالفيوم

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عمر الشيخ 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، زيارته لمحافظة الفيوم مع أعضاء المحكمة الدستورية العليا، حيث زاروا محمية وادي الريان، وقرية تونس السياحية على ساحل بحيرة قارون، وذلك في إطار جولة سياحية بمحافظة الفيوم.

وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمي لمحافظ الفيوم أنه على هامش زيارته للمحافظة، التقى المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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