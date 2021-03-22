شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ينهون زيارتهم لوادي الريان وقرية تونس بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، زيارته لمحافظة الفيوم مع أعضاء المحكمة الدستورية العليا، حيث زاروا محمية وادي الريان، وقرية تونس السياحية على ساحل بحيرة قارون، وذلك في إطار جولة سياحية بمحافظة الفيوم.

وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمي لمحافظ الفيوم أنه على هامش زيارته للمحافظة، التقى المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا.