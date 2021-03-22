شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 11 قرار إزالة تعديات على النيل في حملة بدسوق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكملت رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بالتنسيق مع اللواء عمرو بريك، مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة دسوق، حماية النيل وشرطة المسطحات المائية والجهات الامنية حملة إزالة التعديات على نهر النيل لليوم الثالث على التوالي بنطاق مركز ومدينة دسوق وقرى الصافية ومحلة دياي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء ،جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة عن تتفيذ قرارات الإزالة بإجمالي 11 قرارا بإجمالى مساحة 598 متر من حماية النيل، وتم تنفيذ هذه القرارات، وما زالت الحملة مستمرة حتى نهاية حدود المركز.

جاءت الحملة بحضور كلاً من أحمد عيسى نائب رئيس المركز والمدينة، سند أبوكيلة، نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون القرى، وفتحي يوسف، رئيس قرية محلة أبوعلى، وأنور عليبة، رئيس قرية كفر مجر، شريفة أبوفتب رئيس قرية محلة دياي والمهندسة فاطمة محمد ابراهيم، حماية النيل، قسم شرطة المسطحات المائية بدسوق، وقوة من شرطة مسطحات دسوق وحماية النيل وإدارة البيئة وفريق عمل معاون،واكد احمد عيسي،ناءب رءيس المدينة استمرار الحملة حتي إزالة كافة التعديات على النيل.

إزالة تعدي على النيل

إزالة تعدي على النيل

إزالة تعدي على النيل

إزالة تعدي على النيل

إزالة تعدي على النيل

إزالة تعدي على النيل

إزالة تعدي على النيل

إزالة تعدي على النيل

إزالة تعدي على النيل