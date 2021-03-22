شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يتابع التجهيزات في كليتي العلوم والتربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الاقصر، والمهندس هيثم سيد عبدالعزيز من مكتب المشروعات القومية بوزارة التعليم العالي، كليتي العلوم والتربية بمدينة طيبة الجديدة، وذلك لمتابعة تجهيز الكليتين استعداداً لبدء الدراسة بهما بدايةً من العام القادم .

وخلال الزيارة أكد رئيس الجامعة على الاهتمام بتجهيز المعامل والقاعات بأعلى مستوى تقني ممكن للوصول إلى أعلى جودة علمية وعملية ممكنة لطلاب جامعة الأقصر .

شهد الزيارة الدكتور محمد زكريا المستشار الهندسي لجامعة الأقصر، والدكتور محمد رمضان المدير التنفيذي لمعلوماتية الجامعة وجمال سيد أحمد أمين عام جامعة الأقصر المساعد.