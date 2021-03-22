شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بكندا يبحث مع نائب رئيس وزراء مقاطعة "مانيتوبا" الكندية التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير أحمد أبوزيد سفير مصر لدى كندا- عبر «الفيديو كونفرانس» يوم ٢٢ مارس الجاري، مع «كلفن جورتزن» نائب رئيس وزراء مقاطعة «مانيتوبا».

وقد شهد اللقاء وفقاً لتصريح أدلى به السفير المصرى- مناقشة أوضاع الجالية المصرية في المقاطعة، حيث أشاد المسؤول الكندي بالإسهامات المُقدرة للجالية المصرية في دعم اقتصاد المقاطعة، وفي توفير الرعاية الطبية لأبناء المقاطعة إبان جائحة كورونا، بالإضافة إلى مناقشة سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، لا سيما في المجالات التي تحظى فيها المقاطعة بميزة تنافسية عالية، مثل التصنيع المتقدم، وتكنولوجيا الطيران والفضاء، والصناعات الغذائية، والزراعة، والصناعات المبتكرة، والطاقة، والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا الحيوية، والتعدين، والسياحة، والنقل.

وأضاف السفير أبوزيد، أنه استعرض خلال اللقاء التطورات التي تشهدها مصر في كافة مجالات الإنتاج والخدمات والنمو الاقتصادي رغم ظروف جائحة كورونا، وبشهادة المنظمات ومؤسسات التصنيف الدولية، وما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة في المشروعات القومية الضخمة وغيرها، مقترحاً تنظيم فعاليات وزيارات افتراضية لرجال الأعمال والمسئولين من الجانبين لتنشيط التعاون الاستثماري والاقتصادي. كما ناقش سفير مصر مع نائب رئيس وزراء «مانيتوبا» التطور الذي يشهده قطاع التعليم في مصر، وخطط التوسع في التعاون الأكاديمي والبحثي مع كبرى الجامعات الأجنبية، مقترحاً وضع خطة عمل مشتركة تسهم في زيادة أعداد المنح المقدمة للطلبة المصريين في جامعات المقاطعة، والتوسع في التعاون البحثي والأكاديمي مع الجامعات المصرية.

وقد حرص المسؤول الكندي في نهاية اللقاء على توجيه الدعوة لسفير مصر لزيارة مقاطعة «مانيتوبا» خلال الفترة القادمة، للوقوف على فرص التعاون القائمة، وزيارة عدد من المشروعات وعقد لقاءات مع ممثلي القطاع الخاص وأعضاء الحكومة والبرلمان في المقاطعة.