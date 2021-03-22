شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار جوي .. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعة 11 مساء حتى الـ8 مساء الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت هيئة الأرصاد الجوية المصرية إنذارا جويا منذ قليل عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الدقائق والساعات القادمة وذلك من الاثنين 22 مارس الساعة 11 مساء حتى الثلاثاء 23 مارس الساعة 8 مساء.

وأشارت الهيئة إلى أنه نظرا للتغييرات السريعة لفصل الربيع وتأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقا الى جمهورية مصر العربية مما يؤدي الى التالي:

نشاط للرياح على معظم انحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والاتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتصل سرعة الرياح من 40 الى 50 كلم في الساعة مما يؤدي الى تدهور الرؤية الافقية لتصل الى اقل من 500 متر على الطرق الصحراوية والمكشوفة.

الملاحة البحرية:

البحر المتوسط : مضطرب وارتفاع الموج من 2.5 متر الى 3.5 متر

البحر الاحمر: مضطرب وارتفاع الموج من 3 الى 4 متر

منطقة خليج السويس: مذطرب جدا وارتفاع الموج من 3 الى 5 متر

وأوصت باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الاثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة