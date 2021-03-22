شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. «الأعلى للثقافة» يعلن الفائزين بمسابقة المواهب الأدبية في دورة خيري شلبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين بمسابقة المواهب الأدبية لعام 2020 دورة خيري شلبي، والتي نظمتها الإدارة العامة للشؤون الأدبية بالمجلس، وتشمل الجوائز مجالات «الرواية والمجموعة القصصية، وديوان شعر الفصحى، وشعر العامية، أدب الأطفال والدراسات الأدبية»، وأسماء الفائزين كالتالي:

• في مجال الرواية:

- حصل على المركز الثاني: أشرف مهدي عبد الشافي محمود.

• في مجال القصة:

- حصل على المركز الأول: رانا محمد عبد الرحمن عمر فتحي.

- وحصل على المركز الأول مكرر: رانيا زينهم أحمد محمد أبوبكر.

- المركز الثاني: علي سيد محمد السيد.

- المركز الثالث: أحمد محمد أحمد الصادق.

- المركز الثالث مكرر: محمد ممدوح عبدالسلام شاكر.

• في مجال النقد والدراسات الأدبية:

- حصل على المركز الأول: هبه سيد سعد على.

- المركز الثاني: حنان أحمد موسي عبدالعال.

• في مجال أدب الطفل:

- حصل على المركز الثالث: كريم على الشاوري على.

- المركز الثالث مكرر: محمود عبدالله درويش عقاب.

• في مجال شعر الفصحى:

- حصل على المركز الثاني: على أحمد خليفة السيد.

- المركز الثاني مكرر: محمد أبوشعيشع غازي.

• في مجال شعر العامية:

- حصل على المركز الثاني: كريم على محمود حسن.

- المركز الثالث: أحمد محمود عبدالوهاب سعيد.

- المركز الثالث مكرر: محمد محمود شلبي السيد.