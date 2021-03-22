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الناقد الفني طارق الشناوي يعلن إصابته بفيروس كورونا..بدأت رحلتي مع الإحتراز

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الناقد الفني طارق الشناوي إصابته بفيروس كورونا.

وكتب «الشناوي»، على حسابه «فيس بوك»، مساء الإثنين: «إلى الجميع زملاء واصدقاء بدأت رحلتي مع الاحتراز بسبب كوفيد اعتذر مسبقا عن كل ما اتفقت عليه ،وإن شاء الله نلتقي بعد زوال الجائحة دعواتي للجميع بالشفاء العاجل ما أروع ان ندعو جميعا بالشفاء العاجل».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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