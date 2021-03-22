شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب تناشد الممولين تقديم إقراراتهم إلكترونيا قبل 31 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، أن آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية سيكون في 31 مارس الجاري، مناشدا الممولين من الأشخاص الطبيعيين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء الموعد.

وتابع صقر، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أنه تم تقديم تيسيرات للممولين خلال التسجيل على منظومة الإقرارات الضريبية.

وأضاف أن هناك 130 ألفا تقدموا بإقرارات الضريبة المضافة، كما يوجد أكثر من 3 ملايين من الأشخاص الطبيعيين تقدموا بالإقرارات الضريبية.

وأردف أن الشخص الطبيعي أصبح ملزما بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيا، مؤكدا أنه لن يتم مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبة حيث أنه لا يوجد ما يحول دون تقديمها.

واختتم السيد صقر أن مركز مصر بات متقدما في منظومة الضرائب بعد تقديم الخدمات المميكنة.