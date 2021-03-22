شكرا لقرائتكم خبر عن هاني الناظر يحذر من استخدام «الأسبوسيد» للوقاية من كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، على وجود دراسة تتحدث بأن استخدام إسبرين الأطفال «الأسبوسيد»، يقي من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 47%.

وتابع الناظر، خلال تصريحات لفضائية «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن تناول أي دواء أمر غير صحي بدون استشارة طبيب، لان البعض لديه سيولة، وحال تناوله بعض الأدوية قد يحدث نزيف أو أضرار أخرى.

وأضاف أن القول بأن تناول إسبرين الأطفال «الأسبوسيد» للوقاية من كورونا، بدون الرجوع إلى طبيب أمر غير علمي، معقبًا: «ما ينفعش ناخد دواء معين، بناء على خبر قريته، لازم أرجع للطبيب المتخصص».