شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب تكشف عقوبة عدم تقديم الإقرارات: «تصل لـ2 مليون جنيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، إن المصلحة عملت على ميكنة التسجيل وتقديم الإقرار والسداد.

وتابع صقر، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «تم ميكنة إجراءات قانون القيمة المضافة والدخل ورسم التنمية»، مشيرا إلى أن ما يقرب من 8 آلاف ممول من كبار ومتوسطي الممولين والمهن الحرة تقدموا بإقراراتهم إلكترونيا.

وأوضح أنه حال عدم التزام الممولين بتقديم الإقرار خلال الفترة المحددة حتى نهاية 31 مارس، تفرض مخالفة تتراوح قيمتها من 3 آلاف حتى 50 ألف خلال شهرين، وحال تخطي مدة 60 يوما تفرض غرامة تتراوح من 50 ألف حتى مليوني جنيه.