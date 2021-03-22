شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: منحة العمالة غير المنتظمة ليست النهاية..ويتم إعداد قاعدة بيانات لتوفير الرعاية لهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بالعمالة بشكل عام والعمالة المنتظمة بشكل خاص، لافتا إلى أن المنح المُقدمة للعمالة غير المنتظمة هي البداية وليس النهاية، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الحالية هناك حصر من أرض الواقع في العلمين الجديدة وتسجيل العاملين غير المنتظمين.

وأضاف وزير القوى العاملة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة «القاهرة والناس»، أنه يتم استهداف العمالة غير المنتظمة وتوفير لهم الأعمال في العواصم الجديدة، موضحًا أنه تم تسجيل 15 ألف مواطن من العمالة غير المنتظمة بالعاصمة الإدارية، كما أنه تم حصر وتسجيل 25 ألف عامل غير منتظم بالعلمين الجديدة.

وأوضح أن سيكون هناك قاعدة بيانات متكاملة للعمالة غير المنتظمة للوصول لهم بشكل أسرع، واستهدف الرعاية الإجتماعية لهم.