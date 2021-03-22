شكرا لقرائتكم خبر عن نقل إبراهيم عيسى إلى المستشفى بعد حادث مفاجئ أثناء التصوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرض الإعلامى إبراهيم عيسى لحادث إثر سقوط لوكيشن الأستديو خلال تصويره حلقة بإحدى القنوات، بحضور الباحث الإسلامى ماهر فرغلى، بينما أصيب المصور وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وكتب ماهر فرغلى، عبر حسابه بموقع فيس بوك: «نجونا أنا والأستاذ إبراهيم عيسى من الموت بعد أن وقع لوكيشن التصوير وإصابة مصور ونقله إلى المستشفى والحمد الله».