شكرا لقرائتكم خبر عن أبواب السما كانت مفتوحة .. سيدة التروسيكل: «السيسي يستاهل كل خير وربنا يخليه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبرت ناهد جمال سيدة التروسيكل، عن سعادتها بعد تلبية الرئيس عبدالفتاح السيسي رغبتها.

وقالت، في مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن على شاشة الحدث اليوم، مساء الاثنين: «مفاجأة مكنتش متوقعها خالص ومش هصحى من الحلم اللي أنا فيه».

وأضافت أن «الرئيس عبدالفتاح السيسي يستاهل كل خير وربنا يخلي سيادة الرئيس وبشكر كل الناس اللي وقفوا جنبي».

وتابعت: «أبواب السما كانت مفتوحة وهذا فضل ربنا، ومعايا خمس ولايا».