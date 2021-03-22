شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يجتمع بالموظفات لمناقشة عملهن "أمناء سر" فى المحاكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة جموعاً كبيرة من الموظفات العاملات بمحاكم مجلس الدولة المختلفة، لمتابعة أوضاع بيئة العمل وأهم المشاكل التى تواجههن خلال عملهن، بمختلف إدارات وأقسام المجلس واستبيان مدى استعدادهن للعمل فى السكرتارية داخل الجلسات.

ودعماً من المستشار محمد حسام الدين – رئيس مجلس الدولة للمرأة العاملة بمجلس الدولة فقد استمع لموظفات المجلس الحاضرات وطلباتهن بخصوص أمور العمل، مؤكدًا لهن أنه سيتم تقديم كافة سبل الدعم للموظفات لمساعدتهن على القيام بعملهن بسهولة ويسر.

وأوضح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، إن الموظفات العاملات بمجلس الدولة رحبن بالعمل كأمناء سر للجلسات فى المحاكم وأنهن على استعداد للقيام بأى عمل يكلفن به من إدارة المجلس اتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية فى دعم وتمكين المرأة المصرية فى مختلف المجالات .

كان مجلس الدولة قد أعلن فى وقت سابق عن مبادرته على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، في اليوم العالمي للمرأة، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة، وذلك من خلال الموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة ، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.