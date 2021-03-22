شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا بالقاهرة: مصر نجحت فى مواجهة جائحة كورونا ونقدر جهودها فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سيريل جان نون سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، إن التعاون بين مصر وألمانيا جيد للغاية وهناك تنوع في المجالات ونعمل على تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر وألمانيا في الفترة المقبلة، مضيفا أن السياحة الألمانية ستعود إلى مصر بشكل كبير بعد انحسار جائحة كورونا، مشيرا أنه قام بزيارة مصر 3 مرات قبل أن يتولى منصب سفير ألمانيا بالقاهرة، ومصرتتمتع بالعديد من المزايا السياحية، مؤكدا على أن هناك تعاونا كبيرا وبشكل قوى في مجال الآثار ويتمنى زيارة المتحف المصرى الكبير.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الحياة، أن تطعيم المصريين بلقاح مواجهة أعراض كورونا هو آمر هام للغاية خاصة لمجال السياحة، مشيرا أن ألمانيا لاتتدخل فى توزيع لقاحات فيروس كورونا وأنه من حق كل دولة الحصول على التدابير الوقائية، مضيفا أن مصر نجحت بشكل كبير فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا خاصة الاقتصادية .

وواصل السفير الألمانى، قائلا إن مصر نجحت أن تحد من ظاهرة الهجرة الغير شرعيةـ وذلك كان له عظيم الأثر على أوروبا ونعمل مع الحكومة المصرية على تدشين مركزا للهجرة للراغبين في الهجرة بشكل قانونى.

وأضاف: الدولة المصرية نجحت في حماية حدودها على كافة الاتجاهات، مشيرا إلى أن الكل يعلم بدون شك أن النيل هو مصر، وألمانيا تؤيد هذا الآمر، مضيفا أنه لابد من العمل على الاستفادة من مياه نهر النيل، وأن الاتحاد الأوربى يتحمل مسئولية كبيرة تجاه مصر فى ملف سد النهضة.

وتابع السفير الألمانى: مشروع الطاقة الشمسية بـ"بنبان" في اسوان هو أضخم مشروع لإنتاج الطاقة النظيفة في العالم وتصدير مصر للطاقة إلى أوروبا أمر هام للغاية ويمثل جزء كبير من المستقبل.

وأضاف السفير الألمانى: نقدر جهود مصر في منطقة الشرق الأوسط، ومصر هي رمانة الميزان في المنطقة ونحتاج إلى حل يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني واستقرار المنطقة هو أمر هام لألمانيا.