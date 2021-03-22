شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة:مازلنا بموجة كورونا الثانية ونستهدف تطعيم250ألفا باللقاح هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن مصر من أوائل الدول التي وصل إليها لقاحات فيروس كورونا المستجد، وخلال نهاية الشهر سيكون لدينا مليون ونصف جرعة وسوف يبدأ توالي توريد اللقاحات بصفة مستدامة، مؤكدا على أن الدولة المصرية مازالت في الموجة الثانية، لافتاً إلى أن تطورات الفيروس ليست موجودة لدينا في مصر.

وأضاف الدكتور علاء عيد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائيةten، أن 30 ألف مواطن حصلوا على اللقاح خلال الفترة الماضية ونستهدف 250 ألف مواطن خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح أنه مع وصول الشحنات سوف نتوسع في أكثر من 5 آلاف وحدة لتطعيم عدد أكبر من المواطنين منوها بأن الوزارة توفر كمية اللقاحات الخاصة لتطعيم الحجاج بموسم الحج.

وأشار عيد إلى أنه تم الاتفاق على التعاون المشترك فيما يخص تصنيع اللقاح بين مصر والصين ويتضمن البروتوكول الاتفاق على تصنيع لقاح سينوفارم في شركة فاكسيرا المصرية وأيضا الإعداد لشراء صفقة ثانية من لقاح سينوفارم خلال أسبوع.

وتابع رئيس الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن التراخي في اتباع الإجراءات الوقائية وراء ارتفاع إصابات فيروس كورونا مؤخرا خاصة في المحافظات.

وأوضح رئيس الطب الوقائي بوزارة الصحة أنه لابد من عمل حملات توعوية تناشد بأهمية لقاح فيروس كورونا، والحصول عليه.