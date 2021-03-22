"مفاجأة بشأن برج الدائري المحترق ومحاكمة حنين حسام ومودة الأدهم".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

محامي مالك برج الدائري المحترق: تقدمنا بطلب لبناء عقار جديد على "نفس الأرض"

قال المستشار محمد مطر دفاع مالك برج الدائري المحترق، إن تقدم بناء على رغبة موكله بطلب إلى الجهات المختصة للحصول على ترخيص ببناء عمارة سكنية مكان البرج المحترق طبقا لمواصفات قانون البناء الجديد، عقب انتهاء أعمال رفع الأنقاض.

محامي رانيا يوسف: لم نطلب التصالح مع نزار الفارس

قال طارق العوضي، محامي الفنانة رانيا يوسف إن موكلته لم تطلب التصالح أو التسوية في دعوى التعويض المقامة من الإعلامي نزار الفارس.

عجز عن سداد ديونه لها.. تجديد حبس سائق متهم بقتل مُدرسة بـ 6 أكتوبر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، حبس سائقًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل مُدرسة بسبب عدم قدرته على سداد ديونه لها البالغة 5 آلاف جنيه.

تأجيل دعوى تعويض نزار الفارس من رانيا يوسف لـ31 مارس

قررت المحكمة الاقتصادية (قاضي التحضير)، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة الفنانة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف الإعلامي العراقي نزار الفارس، لجلسة 31 مارس الجاري.

قتل شرطيًا وأصاب آخر.. الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال محاولة ضبطه في بورسعيد

أعلنت وزارة الداخلية، مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة متهم في قضيتي"مقتل شرطي وإصابة آخر، سرقة بالإكراه"، خلال محاولة ضبطه بنطاق مديرية أمن بورسعيد.

تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم بقضية الاتجار بالبشر لـ 18 إبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، اليوم الإثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين بتهمة الاتجار بالبشر، لجلسة 18 إبريل.

سقطت أرضًا.. حيلة سيدة لسرقة المارة بأسلوب المغافلة في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات سرقة مشغولات ذهبية من سيدة، بمنطقة الزيتون، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتان وزوجة أحدهما.

في 24 ساعة.. ضبط 37 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 41 ألف حكم قضائي

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مُكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تهرب من دفع 300 ألف جنيه.. تأجيل محاكمة الفنان أحمد آدم لـ26أبريل

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة الفنان أحمد أدم، في اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 26 أبريل المقبل.

الجريدة الرسمية تنشر قرارات وزير الداخلية بالسماح لـ ١٤٩ شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين قرارات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالسماح لـ ١٤٩ شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية.