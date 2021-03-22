صحفي بـ"أخبار اليوم" يحصل على الدكتوراة في فلسفة الفنون الجميلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:
حصل طارق عبدالعزيز الكاتب الصحفي بـ"دار أخبار اليوم" على شهادة الدكتوراه في فلسفة الفنون الجميلة تخصص جرافيك، من كلية الفنون الجميلة بالزمالك - جامعة حلوان، وكان عنوان الرسالة "الرسوم التوضيحية بين الرقمنة والآداء اليدوي في إصدارات أخبار اليوم".
وتناول الباحث في رسالته التطورات العديدة التي شهدتها إصدارات دار أخبار اليوم، وقال إن التكنولوجيا لعبت دورًا مهمًا في تطوير تلك الإصدارات والاعتماد بشكل كبير على التقنية الرقمية وتوظيفها بديلًا للرسوم التوضيحية في العديد من الموضوعات الصحفية، والتي كان يجسدها مصاحبة للمقالات والموضوعات الصحفية الفنانين صاروخان ورخا وبيكار وكنعان ومصطفى حسين، وأضاف عبدالعزيز أن التكنولوجيا المستحدثة للفنانين المتخصصين المتمثلة في الكمبيوتر وبرامجه الجرافيكية، أتاحت الإبداع الفني بطرق جديدة مع الوضع في الاعتبار موهبتهم وكيفية توظيفها فيما يساعد على نجاح العمل الفني بشكل عام.
وأوضح عبدالعزيز، أن أبجديات العمل الفني تخضع لأسس تصميم محكومة بضوابط وقواعد ثابتة في معظم الأحيان، وفي مجال الجرافيك نجد أن الكمبيوتر ببرامجه المتعددة وإمكانياته خدمت الفنان لأقصى درجة، حيث وفرت له ما كان ينجزه في ساعات وربما أيام، وظهر ذلك في إخراج الصحف والمجلات والكتب.
وضمت الرسالة أربعة فصول وتجربة الباحث العملية، وتوصل لعدة نتائج فى نهاية الرسالة، أهمها: أن لموهبة الفنان بجانب دراسته العلمية لأساليب التكنولوجيا الحديثة في الرقمنة دور كبير في إبداع صور توضيحية ساعدت في تطوير الفنان وتطوير الإصدارات الصحفية بشكل عام، وأن الرسوم والصور التوضيحية الرقمية ساعدت فى تغيير وتطوير إصدارات أخبار اليوم والارتقاء بشكل الموضوعات الصحفية، وأصبح الفن الرقمي أحد أضلاع الملتقيات والمعارض التشكيلية الكبرى، وصار يزاحم الأعمال اليدوية.