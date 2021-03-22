وزيران ومحافظ يفتتحون أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطة بالزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

افتتح الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، و الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطة بمدينة الزقازيق بتكلفة 7 ملايين جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة والدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح واللواء حمزة دويش رئيس قطاع شئون مكتب وزير التنمية المحلية والسفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية و سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية وعدد مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وبدأت مراسم الافتتاح بإزالة الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا ً بافتتاح المنطقة الاثرية والتي تعد إحدى نقاط مسار العائلة المقدسة ضمن 25 نقطة اخري بمختلف محافظات الجمهورية حيث قام فريق كورال مطرانية الزقازيق ومنيا القمح بتقديم باقة من الترانيم .

توجه وزيرا التنمية المحلية والسياحة والاثار ومحافظ الشرقية لتفقد معرض تراث مصر والذي تقيمه محافظة الشرقية بالاشتراك مع وزارة السياحة والاثار ويضم الحرف اليدوية التراثية التي تنفرد بها المحافظة مثل (ورق البردي –الفخار - السجاد – الكليم اليدوي – مشغولات من الخزف والمعدن – عرائس خشبيه - مفروشات – مشغولات من الجلود)، وكذلك تقديم عروض حيه للصناعات اليدوية التراثية

انتقل المشاركون خلال الزيارة لتفقد أعمال التطوير بالمنطقة والتي شملت أعمال ترميم واستكمال السور وتركيب بلاط الانترلوك للأرصفة ورفع كفاءة غرف الامن والاستقبال ومركز الخدمات السياحية ومنطقة المتحف المفتوح وصاله المتحف المغطى وقاعة العرض المرئي، بالإضافة الي إقامة البرجولات الخشبية والممرات الجانبية والساحة الوسطي واعمال تطهير البئر وإزالة النباتات الضارة من المنطقة وزراعة النخيل واشجار الزينة ووضع اللوحات الارشادية والتعريفية للزائرين

وقال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار أننا اليوم نشهد افتتاح اعمال تطوير أولي نقاط مسار العائلة المقدسة بمنطقة تل بسطة بالزقازيق من ضمن 25 نقطة بمختلف محافظات الجمهورية والتي حظيت باستضافة العائلة المقدسة لمده ثلاث سنوات ونصف شعرت فيها بالأمن والأمان , مشيرا الي أن افتتاح اليوم جاء بعد جهد وعمل مشترك بين وزارتي السياحة والاثار والتنمية المحلية ومحافظة الشرقية والكنيسة وكافة الجهات المعنية للعمل علي استثمار نقطة مسار العائلة المقدسة سياحيا ودينيا .

وأشار وزير السياحة والاثار إلى أن عام 2021 سيشهد افتتاحات نقاط مسار العائلة المقدسة وترويج هذا الحدث سياحيا ودينيا لنبعث رساله للعالم ان مصر ستظل قاعدة للأمان ومناره للمحبة والإخاء ومصدر متجدد للإشعاع الحضاري والثقافي

ومن جانبه أعرب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عن سعادته لتواجده اليوم بمحافظة الشرقية للمشاركة في افتتاح اعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بمنطقة تلك بسطة مؤكدا انه لزاما علينا ان نبذل الكثير من الجهد والعمل لإحياء هذا المسار من خلال تقديم بنية تحتيه سليمة وتزويد المكان بكافة سبل الراحة والجذب السياحي , مشيرا الي اهتمام القيادة السياسية بالمشروع ووضعه علي خريطة السياحة الدينية مشيرا انه تم البدء في تنفيذ المشروع منذ عامين حيث بدأت المحافظات التي حظيت بمرور العائلة المقدسة بها بأعمال التطوير بتلك النقاط لتضاف لرصيد الإنجازات التي تحققت علي ارض الوطن علي كافة الأصعدة ومختلف المجالات .

بينما أكد محافظ الشرقية أن القيادة السياسية تولى اهتماما خاصا بمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة لما له من طابع تراثي وتاريخي وديني ويحمل الخير لمصر ويضعها على خريطة السياحة العالمية مشيرا الى انه تم الانتهاء من رفع كفاءة الطرق والمحاور التي تربط نقطة المسار بالمواقع السياحية والاثرية بالمحافظة لإضفاء مظهر جمالي وحضاري عليها بما يليق بمسار العائلة المقدسة لتكون مؤهلة لاستقبال الوفود السياحية من كل دول العالم وتوفير كافة سبل الراحة لهم واستغلال هذا المعلم السياحي الاثري في تعظيم موارد المحافظة.

أضاف المحافظ أن المحافظة قامت بتنفيذ برنامج (انا المصري) لتنمية الوعي التراثي بين طلاب المراحل التعليمية المختلفة، وتأهيل المجتمع المدني بأهمية مشروع احياء مسار العائلة المقدسة من خلال تنظيم الندوات والرحلات وإقامة الورش الفنية لتطويع الحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة من بردي وفخار وسجاد وعرائس خشبية لخلق فرص عمل.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم انتاج اول فيلم ترويجي لمنطقة اثار تل بسطة تحت عنوان (تل بسطة مدينة الالهة) وفيلما اخر عن رحلة العائلة المقدسة بأرض الشرقية بالاشتراك مع مطرانية الاقباط تحت عنوان (مبارك شعب مصر)، وذلك بهدف احياء مشروع مسار العائلة المقدسة والذي يعد من اهم المشروعات القومية لما يمثله من إضافة هامه للمزارات السياحية وخاصة السياحة الدينية

عبر الانبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح عن تقديره وشكره لجهود وزارتي التنمية المحلية والسياحة والاثار ومحافظة الشرقية للانتهاء من أعمال تطوير نقطة مسار المشروع بمنطقة اثار تل بسطة وتذليل كافة العقبات من اجل افتتاح المشروع والذي سيكون له مكانه سياحية ودينية تعلي من القيم النبيلة وتنمي التراث العالمي وتضيف لرصيد مصر الحضاري مقدما الشكر لرئيس الجمهورية لاهتمامه بهذا المشرع الحيوي والهام

وعلي هامش احتفالية افتتاح أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بمنطقة اثار تلل بسطة حرص وزيرا لسياحة والاثار والتنمية المحلية ومحافظ الشرقية علي تكريم فريق العمل المشارك في اعمال تطوير نقطة مسار العائلة المقدسة بتل بسطة بمنحهم شهادات تقدير تكريما لدورهم ومجهودهم في الانتهاء من الاعمال وخروجها في ابهي صورها ومن بين المكرمين كل من اللواء حمزة درويش والسفير محمد حجازي.

وفي نهاية الاحتفالية أهدي محافظ الشرقية أوسكار المحافظة لكل من وزيري السياحة والأثار والتنمية المحلية ومخطوطة من ورق البردي موضح عليها مسار العائلة المقدسة تقديرا لجهودهما المبذولة في سبيل الانتهاء من أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بمنطقة اثار تل بسطة بمدينة الزقازيق.