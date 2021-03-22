شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: توسعة الطريق الدائري تتطلب إزالة 1200 عقار.. و«لو خوفنا مش هنشتغل» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك حصرا بـ1200 عقار لابد من إزالتها لتوسعة الطريق الدائري، مستكملا: «لم نجد حلولا لتوسعة الدائري إلا بإزالة عمارات المرج»، موضحا أن حرم الطريق الدائري 50 مترا وتم التعدي عليه من الأهالي.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «أي شخص معتدي على الطريق الدائري عليه أن يبادر من تلقاء نفسه ويزيل تعديه».

وأوضح وزير النقل أن مصر دولة جديدة بقوة القانون والعلم الحديث، مردفًا: «لو خوفنا مش هنشتغل وعلى الجميع مساعدتنا فيما نقوم تنفيذه».

واستكمل: «لا يتم دفع تعويض على إزالة عقارات مقامة أرض ملك دولة، من أجل إقامة مشروعات عليها»، مردفا: «لن يتم السماح بأي تعديات على الطريق الدائري وسيتم إزالتها».

وأشار المهندس كامل الوزير إلى أنه لن يتم السماح بإقامة مواقف على الدائري، كما سيتم إلغاء السلالم على الطريق الدائري.

واستطرد أنه تم إزالة عقارات المرج من أجل تيسير حركة السير حول الطريق الدائري وتقديم كل الخدمات للأهالي، موضحا أن مواطنا أنشأ «سبيل مياه» وآخر ورشة للكاوتش وسط الطريق الدائري.

وتابع: «بتكلم مع الناس وبطول بالي إما أقنعهم أو يقنعوني»، مردفا: «تم دفع تعويضات للأهالي 40 ألف جنيه عن كل غرفة وتم اعتبار كل من الصالة والمطبخ كغرفة».