شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف مبادرة الكشف عن «الأنيميا والتقزم والسمنة» لطلاب المدارس في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن استئناف العمل المبادرة الرئاسية، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، بالتزامن مع الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا.

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه جرى استئناف مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس، بالتنسيق مع التأمين الصحى، ومديرية التربية والتعليم، لافتاً إلى فحص 31 ألفا و218 من تلاميذ المدارس الابتدائية منذ استئناف المبادرة.

أوضح الدكتور أحمد خليل، منسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، فحص 477 ألفا و808 من تلاميذ المدارس الابتدائية بمحافظة المنيا منذ بداية المبادرة، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف طلاب المدارس من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائى، وتهدف إلى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة التي تتضمن قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم، لافتاً إلى أنه عند اكتشاف إصابة أحد الأطفال بهذه الأمراض، يتم تحويله إلى المستشفى للعلاج، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالمبادرة.