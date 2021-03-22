شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة (فيديو ) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ياسر عبدالسلام، المشرف على العمليات الميدانية لبرنامج «تكافل وكرامة»، إن الفئات المستحقة لمساعدات «تكافل وكرامة»، الأرملة والمطلقة وأسرة المسجون، دون أن يكون لهن أولاد، بالإضافة إلى السيدة التي بلغت سن الخمسين.

وأضاف عبدالسلام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن ما يقرب من 32 مليون مواطن مسجلين على بيانات تكافل وكرامة.

ولفت إلى أن هناك فئات مستهدفة بالدعم النقدي أو فرص العمل أو التأمينات الاجتماعية، موضحا أن كل الأسر التي لديها طفل من عام حتى 18 عاما لهم الحق في الحصول على مساعدات تكافل وكرامة بشرط أن يكون مقيدا بالتعليم وألا يكون للأسرة دخل ثابت.