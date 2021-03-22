شكرا لقرائتكم خبر عن بديل التروسيكل ..يعمل بالكهرباء وسعره لا يتجاوز 40 ألف جنيه (صور وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

من المقرر طرح الفترة القادمة عدة بدائل مركبات كهربائية بدلا من العاملة بالبنزين قريبا، حيث من المتوقع أن يتم طرحها بداية من شهر يونيو 2021 حيث بدأ العد التنازلي لطرح السيارات الكهربائية الرخيصة والتي تتضمن بجانب السيارات السيدان، توك توك وتروسيكل كهربي ضمن مبادرة إحلال المركبات العاملة بالبنزين إلى سيارات كهربائية صديقة للبيئة وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإحلال السيارات القديمة والعاملة بالبنزين إلى سيارات تعمل بالغاز أو الكهرباء وتوجيه جهود الدولة نحو هذا الهدف بشكل متسارع.

السيارات الكهربائية لا تستخدم بنزينًا ولا زيوتًا، وستوفر على الدولة المليارات من العملة الصعبة المطلوبة لاستيراد تلك المحروقات سنويا، بالإضافة إلى تجميع وتصنيع هذه السيارات في مصر وتشغيل آلاف العمالة المصرية.

في هذا الإطار كان مشروع تكتل يضم كلا من: صندوق تحيا مصر، وشركة دوليبات مصر للسيارات الكهربائية، ووزارة الداخلية ممثلة في شركة المستقبل ومصنع كنترول الهندسية ومصنع تريدكو الصياد ومصنع اتك للكابلات الكهربائية ومصنع تراست ومصانع جريش للزجاج وغيرها من المصانع والهيئات، لإحلال وتبديل مليون توك توك لمليون سيارة عاملة بالطاقة الكهربائية، علمًا بأن نسبة المكون المحلي فيها تصل إلى 45% حتى الآن ومن المتوقع زيادتها مستقبلا.

وسيتم طرح التروسيكل الكهربي ذو الثلاث عجلات ضمن هذه المبادرة، والذي يأتي ببابين للحماية وزيادة الأمان للسائق وله ترخيص وبه صندق نقل البضائع يستطيع حمل ما يصل إلى نصف طن أو 500 كيلو، ويسير في الشحنة الواحدة ما يصل إلى 150 كيلو وتكلفة الشحنة الواحدة لا تزيد على 15 جنيها شحن كهرباء وهو بديل آمن للتروسيكل الحالي والسرعة لا تزيد على 50 كلم في الساعة وله ناقل حركة اتوماتيك وفتحة سقف وسعره 40 ألف جنيه .

ويمكن شحنه بسهولة في فتحة 220 فولت مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، بالإضافة إلى خفة وزنه.

وتقوم شركة دوليبات بالتعاون مع نقابة المهندسين بتوفير 28 مركز تدريب بمحافظات الجمهورية المختلفة لتدريب المهندسين والفنيين في مجال السيارات الكهربائية، إلى جانب إنشاء من 400 إلى 1000 مركز خدمة وصيانة ونقطة شحن.

مواصفات التروسيكل الكهربي ذو الثلاث عجلات البديل للتروسيكل الحالي :

- الموديل: TR1

- سيارة مغلقة ذات بابين

- قوه المتور (4150 W.T)

- سرعة السيارة لا تتجاوز 50 ك/س

- تعمل السيارة في الشحنة الواحدة من 120: 150 كيلو متر

- فتحة لشحن السيارة عن طريق كهرباء 220 فولت من أي موصل كهرباء

- فتره الشحن من 3 إلى 5 ساعات

- صندوق لحمل البضائع يسع 500 كيلو جرام (نصف طن)

- فتحة سقف للتهوية مزودة ب 2 مروحة تعمل بالكهرباء

- ناقل حركة اتوماتيك للامام وللخلف

- عداد ديجتال لقرائه السرعة والكيلومترات وقوة شحن البطارية

- شاشة اتوماتيك خاصة للركن والرجوع إلى الخلف (سنسور خلفي مزود بكاميرا)

- مزود بفرش جلد وأبانوس لإعطاء رفاهية للسيارة من الداخل

- صدادات امامية للحفاظ على هيكل السيارة

- مزودة بعدد 2 ريموت كنترول تشغيل + فصل كهرباء

- السعر: 40 ألف جنيه

- فيديو التروسيكل الكهربي -