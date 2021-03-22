شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يجدد تحذيره لإثيوبيا بشأن سد النهضة : «هذا أمر غير مقبول إطلاقا لنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، إثيوبيا للقبول بمقترح السودان الداعي لتوسيع مظلة الوساطة بضم الامم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي إلى جانب الاتحاد الأفريقي، واعرب عن استغرابه للموقف الإثيوبي، مشيرا إلى أن أديس أبابا ليست لديها الحجة المقنعة لرفض المقترح.

وقال عباس، في كلمته في الاحتفال باليوم العالمي للمياه الذي أقيم بالوزارة تحت شعار «تثمين المياه» وتم بثه عبر تطبيق زووم، ان وزارة الري تعمل وفق استراتيجية عملية لتقييم المياه ومواردها، والتي من بينها الدعوة للاستفادة من المياه العابرة عبر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بين دول إثيوبيا والسودان ومصر، بالتعاون الإقليمي في إنتاج الكهرباء والري.

وأوضح أن مفاوضات سد النهضة ظلت تراوح مكانها منذ فترة بسبب منهجية التفاوض، مبينا أن السودان ظل ومنذ فترة يطالب بمنح خبراء الاتحاد الأفريقي دورا أكبر في تسهيل التوصل لاتفاق ملزم وقانوني.

وجدد عباس التحذير من أي أن خطوة آحادية للملء الثاني لسد النهضة تهدد حياة اكثر من 20 مليون سوداني على ضفاف النيل الأزرق، كما تهدد خزان الروصيرص وكل المنشآت عل النيل، مضيفا: «هذا أمر غير مقبول إطلاقا للسودان».

وتابع: سد النهضة يجب ألا يكون مهددا لأمن الإقليم، وإنما يجب ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ محلا للتعاون ﻭتبادل المنافع، ﻭﺣﺴﻦ الجوار، مؤكدا أن الوزارة ضمن استراتيجيتها لـ(تثمين المياه) تعمل لاستدامة مشاريع المياه، بالولايات.