شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يحدد موعد الإعلان عن كافة تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة ستعلن كل ما يتعلق بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للتيرم الأول والامتحانات الشهرية القادمة في التيرم الثاني غدا الثلاثاء.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سنجيب عن كل التساؤلات المتعلقة بنتائج امتحانات التيرم الأول».