شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يتحدث عن سد النهضة في جلسة حوارية بالمجلس الأعلى للإعلام غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، غداً الثلاثاء، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية في جلسة حوارية مغلقة بحضور كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين، وذلك في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو.

ويتحدث الوزير عن تطورات قضية مياه النيل وسد النهضة، ويدير حوارًا مفتوحاً يجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.