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وزير الري يتحدث عن سد النهضة في جلسة حوارية بالمجلس الأعلى للإعلام غدا

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، غداً الثلاثاء، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية في جلسة حوارية مغلقة بحضور كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين، وذلك في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو.

ويتحدث الوزير عن تطورات قضية مياه النيل وسد النهضة، ويدير حوارًا مفتوحاً يجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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