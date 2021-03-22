شكرا لقرائتكم خبر عن «تجلي».. ماركة مسجلة للمنتجات التراثية للمرأة البدوية في جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت المهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنزب سيناء بروتوكول تعاون بين محافظة جنوب سيناء مع إحدى الشركات العالمية لتسويق المنتجات التراثية للسيدات البدوية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة البدوية بسيناء بصورة رقمية ذكية.

وأكدت نائب المحافظ، أن إبرام العقد التسويقي بين السيدة سليمة جبلي من أبناء قبيلة الجبلية بمدينة سانت كاترين ممثلة عن السيدات البدويات وإحدى شركات التسويق العالمية في عيد المرأة المصرية يمثل تمكين اقتصادي للمرأة البدوية بسيناء وتكريم لقدرة المرأة البدوية على تحويل التحديات لفرص، بالإضافة إلى ضمان الحفاظ على التراث البدوي الأصيل واستمرارية الحرف اليدوية وضمان استدامتها محليا لتصبح سفيره عالميا للسوق المصري بشكل عام ومحافظة جنوب سيناء بشكل خاص.

جاء التوقيع عقب دراسة التحديات التي تواجه السيدات البدويات لتسويق منتجاتهم والعراقيل التي تواجهن خلال السفر والتنقل للمشاركة بالمعارض المختلفة داخليا وخارجيا مع السعي لتحويل منتجات محافظة جنوب سيناء لماركة عالمية تقتحم الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يعد عامل جذب هام لمحافظة جنوب سيناء على المستوى لتحديد المنتجات التراثية ذات الخصوصية بمحافظة جنوب سيناء، ومن ثم إنشاء علامة تجارية عالمية مسجله لها والتي تم الاتفاق أن تكون ( تجلي)، وهي العلامة التي تم تسجيلها في جهاز تنمية التجارة الداخلية وحصولها على ختم جودة، والتي تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح معرض تراثنا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن توقيع محافظة جنوب سيناء اتفاق ترويج المنتجات التراثية البدوية بصورة الكترونية خطوة جديدة في إطار التحول الرقمي بالمحافظة.

ومن جانبها قالت منى الجزار مسؤولة التسويق إن هذه الاتفاقية تساهم في دعم الصناعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وأنه سيتم دعم الصناعات اليدوية وتعزيز إمكاناتها من خلال التسويق الإلكتروني والترويج لها وهو ما يساعد على تسريع وتيرة التحول الرقمي.

وأكدت محافظة جنوب سيناء، أن الاتفاقية التسويقية للمنتجات التراثية البدوية بصورة الكترونية يأتي في إطار التعاون المثمر مع الكيانات الرقمية العالمية نحو بناء استراتيجية تسويقية عامة بما يمكن الفتيات والسيدات البدويات من تسويق منتجاتهن اليدوية البدوية إلكترونياً ودمج الجهود المختلفة مع شركات التسويق الإلكتروني والمحافظة لصالح المرأة البدوية من أجل تسهيل تسويق منتجاتهن والعمل على تقديم المساعدات اللازمه لتوفير باب رزق مستدام والكسب من منتجاتهم المتميزة.