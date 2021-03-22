شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: الشرطة البريطانية تسعي لتكميم أفواه المتظاهرين .. «فين حقوق الإنسان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بريطانيا لا تسمح لمواطنيها بالتعبير عن آرائهم وممارسة حقهم في التظاهر، مؤكدا أن بريطانيا تسعى لتكميم أفواه شعبها وذلك من خلال إصدار قانون يمنع الناس من النزول للتظاهر خلال حظر التجول.

وأضاف «موسى» خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن بريطانيا شهدت أعمال عنف خلال احتجاجات بمدينة بريستول قامت الشرطة خلالها بسحل المواطنين، موضحًا أن قسم بريستول تحت الحصار.

وأردف «موسى»، أنه تم حرق سيارات شرطة ومحلات، وهناك كلاب بوليسية تم إطلاقها على المتظاهرين.

وتابع «موسى» ساخرًا، أن بريطانيا التي تعطي دروسًا في حقوق الإنسان لا تحترمه مع شعبها ولا تسمح لمواطنيها بالتعبير عن رأيهم.